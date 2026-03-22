Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца

Общество 13:40   22.03.2026
Військовий госпіталь у Харкові тепер буде частково живити енергія Сонця Фото: Богодуховський міськрада, 2021 рік / Facebook

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона появилась собственная солнечная электростанция. На крышах корпусов завершили монтаж панелей, а в подвальном помещении установили аккумуляторы.

Электроэнергии собственной генерации теперь хватит на бесперебойное питание важнейших отделений: операционного блока, реанимаций и приемного отделения, отмечается на странице больницы в Facebook.

«Этот проект включает в себя сами панели на 180 кВт, линию, обеспечивающую прохождение энергии — на 120 кВт, и аккумуляторы, расположенные в подвале, — на 140 кВт. Можно будет с планшета или из приложения регулировать подачу энергии, даже видеть нагрузку на этажи и осуществлять управление — либо в автоматическом, либо в ручном режиме. Мы не можем в нынешних условиях не думать об энергонезависимости. То, что вы сейчас видите — это фактически будущее», — рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

«Только наш основной корпус потребляет более одного мегаватта электроэнергии, и большая часть этого потребления — это наши КТ, МРТ и рентгены, — добавил главврач Вячеслав Куринной. — Общая сумма проекта — около полумиллиона евро».

Солнечные панели и системы накопления электроэнергии больница получила от благотворительной организации Life Line Ukraine и правительства Королевства Нидерландов.

Как сообщала МГ «Объектив», в Богодуховской громаде с 2021 года системно внедряют возобновляемую энергетику. Сегодня там работают 22 солнечные станции общей мощностью более 500 кВт, которые обеспечивают больницы, школы, водоканал и другие бюджетные учреждения и критические объекты. В минувшем году громада сэкономила на электроэнергии 3,8 миллиона гривен, а в 2026-м планирует добавить еще 14 станций и перевести на энергию Солнца уличное освещение.

Читайте также: “Энергосистема — уже как Франкенштейн”: профессор – о стратегиях для Харькова

Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
22.03.2026, 06:00
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
РФ готовится к наступлениям на Харьковщине в ближайшие недели-дни — Трегубов
РФ готовится к наступлениям на Харьковщине в ближайшие недели-дни — Трегубов
22.03.2026, 10:07
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, авиаудар по Осколу
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, авиаудар по Осколу
22.03.2026, 14:59
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
22.03.2026, 12:42
Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)
Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)
22.03.2026, 14:53

Новости по теме:

10.12.2025
Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета
28.05.2025
«Сможем продержаться»: в харьковском госпитале починили «полевой» томограф
19.05.2025
Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов
01.04.2025
Военный госпиталь в Харькове после удара: ОВА о последствиях и восстановлении
30.03.2025
«У нас была долгая ночь». Военный госпиталь Харькова снова продолжает лечить


