Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона появилась собственная солнечная электростанция. На крышах корпусов завершили монтаж панелей, а в подвальном помещении установили аккумуляторы.

Электроэнергии собственной генерации теперь хватит на бесперебойное питание важнейших отделений: операционного блока, реанимаций и приемного отделения, отмечается на странице больницы в Facebook.

«Этот проект включает в себя сами панели на 180 кВт, линию, обеспечивающую прохождение энергии — на 120 кВт, и аккумуляторы, расположенные в подвале, — на 140 кВт. Можно будет с планшета или из приложения регулировать подачу энергии, даже видеть нагрузку на этажи и осуществлять управление — либо в автоматическом, либо в ручном режиме. Мы не можем в нынешних условиях не думать об энергонезависимости. То, что вы сейчас видите — это фактически будущее», — рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

Видео: Военно-медицинский клинический центр Северного региона / Facebook

«Только наш основной корпус потребляет более одного мегаватта электроэнергии, и большая часть этого потребления — это наши КТ, МРТ и рентгены, — добавил главврач Вячеслав Куринной. — Общая сумма проекта — около полумиллиона евро».

Солнечные панели и системы накопления электроэнергии больница получила от благотворительной организации Life Line Ukraine и правительства Королевства Нидерландов.

Как сообщала МГ «Объектив», в Богодуховской громаде с 2021 года системно внедряют возобновляемую энергетику. Сегодня там работают 22 солнечные станции общей мощностью более 500 кВт, которые обеспечивают больницы, школы, водоканал и другие бюджетные учреждения и критические объекты. В минувшем году громада сэкономила на электроэнергии 3,8 миллиона гривен, а в 2026-м планирует добавить еще 14 станций и перевести на энергию Солнца уличное освещение.