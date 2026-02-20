«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
В Богодуховской громаде с 2021 года системно внедряют возобновляемую энергетику. Сегодня там работают 22 солнечные станции общей мощностью более 500 кВт, которые обеспечивают больницы, школы, водоканал и другие бюджетные учреждения и критические объекты. В минувшем году громада сэкономила на электроэнергии 3,8 миллиона гривен, а в 2026-м планирует добавить еще 14 станций и перевести на энергию Солнца уличное освещение.
Об этом рассказал МГ «Объектив» Богодуховский городской голова Владимир Белый. По его словам, еще в 2021 году приняли стратегическое решение: отходить от ископаемого топлива и развивать альтернативную энергетику.
«За годы войны мы убедились, что выбрали правильный путь. Мы переводим свои котельные на альтернативные виды топлива — это первое направление, чтобы избежать дефицитного и дорогого газа. И второе направление — установка солнечных панелей», — пояснил Белый.
На сегодняшний день в громаде действуют 22 солнечные станции. Это не единичные панели, а мощные комплексы, установленные на бюджетных учреждениях и объектах критической инфраструктуры:
- Центральная районная больница (семь этажей) 50 кВт
- Поликлиническое отделение (четыре этажа) 45 кВт
- Объекты водоканала 20-50 кВт
- Городской совет
- ЦПАУ
- Гимназии и лицеи
«Мы вышли на тот уровень, когда обеспечили автономную работу этих объектов. Люди работают и даже не знают, что в этот момент есть отключение, нет света», — подчеркнул глава громады.
В этом году к имеющимся 22 станциям добавят еще 14 — общее количество достигнет 36.
Экономический эффект
В прошлом году благодаря солнечной генерации громада сэкономила 3,8 миллиона гривен на оплате электроэнергии. Белый уточняет: это только начало, ведь многие станции заработали на полную мощность только в прошлом году.
«В учреждениях, где они работают, процент замещения доходит до 50% — половину электроэнергии они производят сами. Это зависит от сезона: весной, летом и осенью — больше, зимой — меньше, но работает круглый год», — пояснил он.
Окупаемость и доступность оборудования
Проекты финансируются из бюджета громады в рамках принятой программы. По словам Белого, сейчас на рынке нет дефицита оборудования, а срок окупаемости составляет два-три года.
«Мы видим, что самоокупаемость работает. Это оправдано: кроме экономии, люди работают на местах и не нужны никакие генераторы», — отметил городской голова.
Следующий этап: уличное освещение
Следующий шаг — подключение к солнечным станциям уличного освещения.
«В связи с дефицитом в сети многие города отключили уличное освещение. Мы сейчас питаем его от наших солнечных станций, и оно уже работает. Зимой мощность меньше, но с марта они будут работать на полную, и за счет солнечной энергии ночью будут светить наши фонари», — рассказал Белый.
Помогают ли многоквартирным домам
На вопрос о поддержке многоквартирных домов Белый ответил, что это не прямые полномочия городских властей, но громада готова софинансировать проекты ОСМД в рамках государственных программ.
«Есть государственная программа поддержки ОСМД, и мы готовы присоединиться к софинансированию», — резюмировал городской голова.
