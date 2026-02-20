“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині

У Богодухівській громаді з 2021 року системно впроваджують відновлювальну енергетику. Сьогодні тут працюють 22 сонячні станції загальною потужністю понад 500 кВт, які забезпечують лікарні, школи, водоканал й інші бюджетні установи та критичні об’єкти. Торік громада зекономила на електроенергії 3,8 мільйона гривень, а у 2026-му планує додати ще 14 станцій та перевести на енергію Сонця вуличне освітлення.

Про це розповів МГ “Об’єктив” Богодухівський міський голова Володимир Бєлий. За його словами, ще у 2021 році ухвалили стратегічне рішення: відходити від викопного палива та розвивати альтернативну енергетику.

“За роки війни, за чотири роки ми впевнилися, що обрали правильний шлях. Ми переводимо свої котельні на альтернативні види палива — це перший напрямок, щоб уникнути дефіцитного й дорогого газу. І другий напрямок — встановлення сонячних панелей”, — пояснив Бєлий.

На сьогодні у громаді діють 22 сонячні станції. Це не поодинокі панелі, а потужні комплекси, встановлені на бюджетних установах та об’єктах критичної інфраструктури:

Центральна районна лікарня (сім поверхів) 50 кВт

Поліклінічне відділення (чотири поверхи) 45 кВт

Об’єкти водоканалу 20-50 кВт

Міська рада

ЦНАП

Гімназії та ліцеї

“Ми вийшли на той рівень, коли забезпечили автономну роботу цих об’єктів. Люди працюють і навіть не знають, що в цей момент є відключення, відсутнє світло”, — наголосив голова громади.

Цього року до наявних 22 станцій додадуть ще 14 — загальна кількість сягне 36.

Економічний ефект

Торік завдяки сонячній генерації громада зекономила 3,8 мільйона гривень на оплаті електроенергії. Бєлий уточнює: це лише початок, адже багато станцій запрацювало на повну потужність лише торік.

“В установах, де вони працюють, відсоток заміщення доходить до 50% — половину електроенергії вони виробляють самі. Це залежить від сезону: навесні, влітку та восени — більше, взимку — менше, але працює цілорічно”, — пояснив він.

Окупність та доступність обладнання

Проєкти фінансуються з бюджету громади в межах ухваленої програми. За словами Бєлого, зараз на ринку немає дефіциту обладнання, а термін окупності становить два-три роки.

“Ми бачимо, що самоокупність працює. Це виправдано: крім економії, люди працюють на місцях і не треба ніяких генераторів”, — зазначив міський голова.

Другий етап: вуличне освітлення

Наступний крок — підключення до сонячних станцій вуличного освітлення.

“У зв’язку з дефіцитом в мережі багато міст відключили вуличне освітлення. Ми зараз заживлюємо його від наших сонячних станцій, і воно вже працює. Взимку потужність менша, але з березня вони працюватимуть на повну, і за рахунок сонячної енергії вночі світитимуть наші ліхтарі”, — розповів Бєлий.

Чи допомагають багатоквартирним будинкам

На питання про підтримку багатоквартирних будинків Бєлий відповів, що це не прямі повноваження міської влади, але громада готова співфінансувати проєкти ОСББ у межах державних програм.

“Є державна програма підтримки ОСББ, і ми готові долучатися до співфінансування”, — резюмував міський голова.