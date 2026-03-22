Військовий шпиталь у Харкові тепер частково живитиметься енергією Сонця
Власна сонячна електропідстанція з’явилась у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. На дахах корпусів завершили монтаж панелей, а у підвальному приміщенні встановили накопичувачі.
Електроенергії власної генерації тепер вистачить на безперебійне живлення найважливіших відділень: операційного блоку, реанімацій та приймального відділення, наголошується на сторінці лікарні у фейсбуці.
«Цей проєкт включає в себе самих панелей на 180 кВт, лінію, яка забезпечує проходження енергії — на 120 кВт і накопичувачі, які знаходяться у підвалі, — на 140 кВт. Можна буде з планшету або з додатку регулювати подачу енергії, навіть бачити навантаження на поверхи і здійснювати управління — або в автоматичному, або в ручному режимі. Ми не можемо в нинішніх умовах не думати про енергонезалежність. Те, що ви зараз бачите — це фактично майбутнє», — розповів начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.
Відео: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону / Facebook
“Лише наш основний корпус споживає більше одного мегавата електроенергії, і більшість з цього споживання — це наші КТ, МРТ і рентгени, – додав начмед Вячеслав Курінний. – Загальна сума проєкту — близько пів мільйона євро”.
Сонячні панелі та системи накопичення електроенергії шпиталь отримав від благодійної організації Life Line Ukraine та уряду Королівства Нідерландів.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Богодухівській громаді з 2021 року системно впроваджують відновлювальну енергетику. Сьогодні тут працюють 22 сонячні станції загальною потужністю понад 500 кВт, які забезпечують лікарні, школи, водоканал й інші бюджетні установи та критичні об’єкти. Торік громада зекономила на електроенергії 3,8 мільйона гривень, а у 2026-му планує додати ще 14 станцій та перевести на енергію Сонця вуличне освітлення.
Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 13:40;