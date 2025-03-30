«У нас була довга ніч». Військовий шпиталь знову лікує у Харкові

Після обстрілу військовий шпиталь підтримали волонтери, Нацполіція, ДСНС, влада.

Едуард Хорошун, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, розповів, що одразу після обстрілу в установі негайно виконали заходи, щоб забезпечити безперебійність надання медичної допомоги.

«Я хочу подякувати всім, хто був причетний до цього. Вся ніч у нас була дуже довга. Дякую службам Нацполіції, дякую службам ДСНС, дякую службам швидкої допомоги, дякую керівництву міста та області, дякую комунальній службі. Дякую волонтерам, які спочатку приїхали і почали надавати допомогу. Дякую місту, дякую громадській позиції наших громадян, що підтримували саме наш медичний центр. На зараз центр продовжує надавати допомогу. Остаточні збитки матеріально-технічні уточнюємо», – розповів Хорошун.

Він нагадав, що росіяни обстрілюють не вперше госпіталі, лікувальні заклади міста і області. Це терористичні війська, що ведуть боротьбу не з військами, а з цивільним населенням.

Відео: Шпіталь Харків

Увечері 29 березня Харків масовано атакували російські БПЛА. Внаслідок атаки двоє загиблих постраждали 35 людей, серед них дівчинка-підліток у тяжкому стані. Наразі у лікарнях перебувають семеро постраждалих після атаки на Харківщину.