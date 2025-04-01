Военный госпиталь в Харькове после удара: ОВА о последствиях и восстановлении

В Харькове до сих пор устраняют последствия прилета БпЛА по военному госпиталю, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы делаем все возможное всеми службами, в частности, в полной коммуникации с Минобороны по устранению последствий такого удара. Удар был достаточно серьезный. Пострадали несколько корпусов. Большое количество окон выбито, поэтому делается все возможное, чтобы устранить последствия. Это первая наша задача. Дальше уже будем принимать меры по восстановлению», – рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БпЛА. В результате атаки двое погибших, пострадали 35 человек. Из-за удара пострадав военный госпиталь, сообщали в Генштабе ВСУ. Эдуард Хорошун, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона, рассказал, что после обстрела в учреждении немедленно выполнили мероприятия, чтобы можно было бесперебойно оказывать медицинскую помощь.

По словам Синегубова, ночь в Харькове прошла спокойно. В частности, в воздушном пространстве не наблюдали «Шахедов», которые до этого пять суток массированно атаковали областной центр. Как сообщал глава ГУНП Харьковщины Петр Токарь: за эти дни по городу прилетели 22 вражеских дрона.

Однако враг бил по области, добавил глава ХОВА.

«Было семь ударов КАБами по направлению к Купянску. Там враг бил по городу из РСЗО по центральной части. Пока не можем восстановить полностью электроснабжение для двух тысяч абонентов», — отметил Синегубов.