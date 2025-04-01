Военный госпиталь в Харькове после удара: ОВА о последствиях и восстановлении
В Харькове до сих пор устраняют последствия прилета БпЛА по военному госпиталю, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы делаем все возможное всеми службами, в частности, в полной коммуникации с Минобороны по устранению последствий такого удара. Удар был достаточно серьезный. Пострадали несколько корпусов. Большое количество окон выбито, поэтому делается все возможное, чтобы устранить последствия. Это первая наша задача. Дальше уже будем принимать меры по восстановлению», – рассказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БпЛА. В результате атаки двое погибших, пострадали 35 человек. Из-за удара пострадав военный госпиталь, сообщали в Генштабе ВСУ. Эдуард Хорошун, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона, рассказал, что после обстрела в учреждении немедленно выполнили мероприятия, чтобы можно было бесперебойно оказывать медицинскую помощь.
По словам Синегубова, ночь в Харькове прошла спокойно. В частности, в воздушном пространстве не наблюдали «Шахедов», которые до этого пять суток массированно атаковали областной центр. Как сообщал глава ГУНП Харьковщины Петр Токарь: за эти дни по городу прилетели 22 вражеских дрона.
Однако враг бил по области, добавил глава ХОВА.
«Было семь ударов КАБами по направлению к Купянску. Там враг бил по городу из РСЗО по центральной части. Пока не можем восстановить полностью электроснабжение для двух тысяч абонентов», — отметил Синегубов.
Читайте также: В часть Купянска уже 11 дней не могут вернуть свет: Канашевич — об атаках
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: военный госпиталь, новости Харькова, Олег Синегубов, последствия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Военный госпиталь в Харькове после удара: ОВА о последствиях и восстановлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до сих пор устраняют последствия прилета БпЛА по военному госпиталю, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".