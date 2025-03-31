В часть Купянска уже 11 дней не могут вернуть свет: Канашевич — об атаках 📹

Глава Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал о последствиях обстрелов Купянска 31 марта и ситуации с электроснабжением.

Он напомнил, что сегодня россияне дважды обстреляли Купянск — из РСЗО «Ураган» и из авиации, когда прилетело семь КАБов. В обоих случаях, по данным Канашевича, пострадали три человека.

«Службы уже отработали, пострадавшим была оказана помощь. Уже утром коммунальные службы будут заниматься непосредственно расчисткой тех территорий, где были «прилеты». Но нужно отметить, что под вечер прилетело в Купянске неподалеку от реки Оскол. Там достаточно опасная ситуация, поскольку именно там еще достаточно активная работа FPV-дронов», — отметил глава РВА.

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Он уточнил, что, к счастью, не все авиабомбы в Купянске упали в жилом секторе.

«С момента, когда мы получили за буквально один вечер 31 КАБ (20 марта — ред.), враг продолжает ежедневно наносить такие удары. Единственное, что меняется — количество таких обстрелов, но я так сейчас анализирую, каждый день хоть один-два КАБа прилетают непосредственно по Купянску и населенным пунктам Кондрашевской громады, которые находятся недалеко от города», — рассказал Канашевич.

Глава РВА также отметил, что электроснабжение, которое пропало в части района после массированного обстрела 20 марта, еще не восстановили.

«Частично Купянск без электроэнергии, как и несколько населенных пунктов Кондрашевской громады. Пока не удалось восстановить электроэнергию. Но соответствующие службы работают и пока единственное, что мешает, это отвлечение их на восстановление после постоянных обстрелов, которые происходят ежедневно. Потому что приходится восстанавливать то, что ранее было уже восстановлено», — пояснил Канашевич.

Напомним, массированный обстрел Купянщины был 20 марта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что россияне сбросили на Купянск 31 КАБ. Подверглись разрушениям более 20 многоквартирных домов. Купянск и еще 11 населенных пунктов остались без электроэнергии. Глава Купянской РВА Андрей Канашевич объяснил, что восстановить подачу электроэнергии в громаде удастся только, если не будет повторных обстрелов. В целом, ситуацию с электроснабжением он назвал критической и добавил, что несмотря на трудности, все же смогли запитать всю критическую инфраструктуру.