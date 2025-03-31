Массированный авиаудар КАБами по Купянску — трое пострадавших (фото)
Фото: Олег Синегубов
Семь КАБов сбросила российская авиация на Купянск, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Массированный обстрел Купянска КАБами. В результате вражеского удара корректируемой авиационной бомбой разрушен частный дом. Еще один — поврежден», — информирует начальник ХОВА.
Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Им оказывают помощь медики.
Как сообщалось ранее, 31 марта около 11:15 россияне обстреляли жилой квартал в Купянске из РСЗО. Получили ранения 63-летний мужчина и 35-летняя женщина.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 17:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь КАБов сбросила российская авиация на Купянск, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".