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Массированный авиаудар КАБами по Купянску — трое пострадавших (фото)

Происшествия 17:32   31.03.2025
Елена Нагорная
Массированный авиаудар КАБами по Купянску — трое пострадавших (фото) Фото: Олег Синегубов

Семь КАБов сбросила российская авиация на Купянск, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Массированный обстрел Купянска КАБами. В результате вражеского удара корректируемой авиационной бомбой разрушен частный дом. Еще один — поврежден», — информирует начальник ХОВА.

Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Им оказывают помощь медики.

Авиаудар по Купянску 31 марта 2025 года
Фото: Олег Синегубов
Авиаудар по Купянску 31 марта 2025 года
Фото: Олег Синегубов

Как сообщалось ранее, 31 марта около 11:15 россияне обстреляли жилой квартал в Купянске из РСЗО. Получили ранения 63-летний мужчина и 35-летняя женщина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 17:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь КАБов сбросила российская авиация на Купянск, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".