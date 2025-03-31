Массированный авиаудар КАБами по Купянску — трое пострадавших (фото)

Семь КАБов сбросила российская авиация на Купянск, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Массированный обстрел Купянска КАБами. В результате вражеского удара корректируемой авиационной бомбой разрушен частный дом. Еще один — поврежден», — информирует начальник ХОВА.

Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Им оказывают помощь медики.

Как сообщалось ранее, 31 марта около 11:15 россияне обстреляли жилой квартал в Купянске из РСЗО. Получили ранения 63-летний мужчина и 35-летняя женщина.