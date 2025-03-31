Live
  • Пн 31.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.48
  • EUR 44.75

Масований авіаудар КАБами по Куп’янську – троє постраждалих (фото)

Події 18:51   31.03.2025
Олена Нагорна
Масований авіаудар КАБами по Куп’янську – троє постраждалих (фото) Фото: Олег Синєгубов

Сім КАБів скинула російська авіація на Куп’янськ, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Масований обстріл Куп’янська КАБами. Внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою зруйновано приватний будинок. Ще один – пошкоджено», – інформує начальник ХОВА.

ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, скинули росіяни на Куп’янськ близько 15:40, повідомили в обласній прокуратурі.

Жінку 73 років ушпиталили з травмами. У 52-річної жінки – контузія, у чоловіка 58 років діагностували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено понад десять приватних будинків, господарчі приміщення.

Авіаудар Куп'янською 31 березня 2025 року
Фото: Олег Синєгубов
Авіаудар Куп'янською 31 березня 2025 року
Фото: Олег Синєгубов

Як повідомлялося раніше, 31 березня близько 11:15 росіяни обстріляли житловий квартал у Куп’янську із РСЗВ. Отримали поранення 63-річний чоловік та 35-річна жінка.

Читайте також: «Ворог стирає Куп’янськ»: за березень зафіксували 4500 ударів (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Скільки коштують саджанці в Харкові: ціни на дерева, кущі та квіти
Скільки коштують саджанці в Харкові: ціни на дерева, кущі та квіти
31.03.2025, 18:26
У Харкові загасили усі пожежі, які виникли після атаки БпЛА (фото)
У Харкові загасили усі пожежі, які виникли після атаки БпЛА (фото)
31.03.2025, 16:44
Під сотню дерев таємно вирубали в лісі на Харківщині: хто під підозрою
Під сотню дерев таємно вирубали в лісі на Харківщині: хто під підозрою
31.03.2025, 17:56
Масований авіаудар КАБами по Куп’янську – троє постраждалих (фото)
Масований авіаудар КАБами по Куп’янську – троє постраждалих (фото)
31.03.2025, 18:51
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу
31.03.2025, 17:16
«Давайте розставимо всі крапки над «і» – мер про видобуток газу біля Харкова
«Давайте розставимо всі крапки над «і» – мер про видобуток газу біля Харкова
31.03.2025, 16:20

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 27 березня: який день в історії
08:37
Росія розбомбила пункт медичної допомоги на Харківщині, є приліт БпЛА – ДСНС
07:19
КАБом ударили росіяни по Боровій: пошкоджені “швидкі”, є постраждала
23:40
У Харкові пролунала серія вибухів: де був “приліт”, є поранені (оновлено)
08:46
КАБи та “шахеди” атакували вночі Харківщину: є руйнування – Синєгубов

Ви читали новину: «Масований авіаудар КАБами по Куп’янську – троє постраждалих (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 18:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім КАБів скинула російська авіація на Куп’янськ, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".