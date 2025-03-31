Масований авіаудар КАБами по Куп’янську – троє постраждалих (фото)

Сім КАБів скинула російська авіація на Куп’янськ, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Масований обстріл Куп’янська КАБами. Внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою зруйновано приватний будинок. Ще один – пошкоджено», – інформує начальник ХОВА.

ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, скинули росіяни на Куп’янськ близько 15:40, повідомили в обласній прокуратурі.

Жінку 73 років ушпиталили з травмами. У 52-річної жінки – контузія, у чоловіка 58 років діагностували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено понад десять приватних будинків, господарчі приміщення.

Як повідомлялося раніше, 31 березня близько 11:15 росіяни обстріляли житловий квартал у Куп’янську із РСЗВ. Отримали поранення 63-річний чоловік та 35-річна жінка.