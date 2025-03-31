Масований авіаудар КАБами по Куп’янську – троє постраждалих (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Сім КАБів скинула російська авіація на Куп’янськ, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Масований обстріл Куп’янська КАБами. Внаслідок ворожого удару керованою авіаційною бомбою зруйновано приватний будинок. Ще один – пошкоджено», – інформує начальник ХОВА.
ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, скинули росіяни на Куп’янськ близько 15:40, повідомили в обласній прокуратурі.
Жінку 73 років ушпиталили з травмами. У 52-річної жінки – контузія, у чоловіка 58 років діагностували гостру реакцію на стрес.
Пошкоджено понад десять приватних будинків, господарчі приміщення.
Як повідомлялося раніше, 31 березня близько 11:15 росіяни обстріляли житловий квартал у Куп’янську із РСЗВ. Отримали поранення 63-річний чоловік та 35-річна жінка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, куп'янск, новини Харкова, Олег Синегубов, пострадалі;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім КАБів скинула російська авіація на Куп’янськ, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".