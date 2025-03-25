Уже пять дней пытаются вернуть свет в Купянск после обстрела, пока безуспешно

О том, что Купянск и другие населенные пункты района до сих пор частично без света, рассказал глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.

Он напомнил, что массированный обстрел Купянского района произошел 20 марта. С тех пор специалисты ежедневно пытаются восстановить подачу электроэнергии. Пока что безрезультатно.

«Оно восстановлено частично, но то, что касается города Купянска, в полном объеме восстановить пока не удается, поскольку разрушения достаточно большие на подстанции. И сейчас работы проводятся, и поэтапно будет город подключаться, так же как и населенные пункты Кондрашовской громады. Но надо отметить, что даже те восстановления, которые в течение недели нам удалось сделать, мы уже несколько раз повторяли, потому что были обстрелы, снова были разрушения», – акцентировал Канашевич.

Он также ответил на вопрос ведущего, закончился ли отопительный сезон в громаде, а также прокомментировал, поможет ли его завершение снять нагрузку с энергосистемы.

«В принципе, централизованного отопления по району нет, и поэтому существенных каких-то изменений окончания отопительного сезона не внесет по энергетической сфере. Тем не менее понимаем, что такое прохождение отопительного сезона, оно дает нам определенные вызовы, которые мы снова проходим. Для нас было главное то, что мы смогли бы прожить с электроэнергией, потому что это была самая большая угроза, которая могла произойти посреди зимы, посреди тех морозов, которые были посреди февраля. К счастью, мы это прошли, выжили, и понимаем, что дальше будет снова идти подготовка к новому сезону. Будем ее скоро начинать, потому что понимаем, что враг свои действия будет продолжать, и новые вызовы будут перед каждой громадой, перед каждым работником коммунальной сферы», – добавил начальник военной администрации.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, массированный обстрел Купянщины произошёл 20 марта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что россияне сбросили на Купянск 31 КАБ. Подверглись разрушениям более 20 многоквартирных домов. Купянск и еще 11 населенных пунктов остались без электроэнергии. В результате авиаудара около 21:00 погибли 51-летний гражданский мужчина и 85-летняя женщина, их тела деблокировали из-под завалов домов. 54-летняя женщина получила ранения. В период с 15:00 до 15:20 россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. Позже глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич объяснил, что восстановить подачу электроэнергии в громаде удастся только, если не будет повторных обстрелов. В целом, ситуацию с электроснабжением он назвал «критической» и добавил, что несмотря на трудности, все же смогли запитать всю критическую инфраструктуру.