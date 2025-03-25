Станция «Тракторный завод» закрыта: что произошло (обновлено)
В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что в городе временно закрыли станцию метро «Тракторный завод» для обслуживания пассажиров.
Обновлено в 10:25. На коммунальном предприятии сообщили, что станцию уже открыли для обслуживания пассажиров.
«Поезда следуют по Холодногорско-заводской линии метрополитена в обычном режиме», – написали в КП «Харьковский метрополитен».
До этого в КП информировали, что станция не обслуживает пассажиров.
«Поезда следуют по Холодногорско-заводской линии метрополитена без остановки на указанной станции», – пишут в КП.
По информации собственных источников МГ «Объектив», поступило анонимное сообщение о заминировании станции. На данный момент полиция проводит проверку.
На коммунальном предприятии отметили, что позже дополнительно оповестят жителей о возобновлении работы станции.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: заминировали, метро, метрополитен;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что в городе временно закрыли станцию метро «Тракторный завод» для обслуживания пассажиров.".