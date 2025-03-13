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Помогает японец: как саперы на Харьковщине разминируют ЛЭП (фото, видео)

Общество 11:14   13.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Помогает японец: как саперы на Харьковщине разминируют ЛЭП (фото, видео)

В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали, как специалисты расчищают заминированные территории возле ЛЭП.

«Работаем на деоккупированных территориях Харьковской области, разминируем линии электропередач, чтобы в дальнейшем энергетики могли их восстановить и возобновить поставки электроэнергии в населенные пункты. Из-за того, что прошло некоторое время после деоккупации, территория под ЛЭП уже успела зарасти высокой кустарниковой растительностью», – объяснил начальник отделения механизированного разминирования ГУ ГСЧС в Харьковской области Максим Титаренко.

Из-за этого работа саперов значительно усложняется – возрастает риск подрывов из-за плохой видимости. Решить эту проблему удалось благодаря японской машине механизированного разминирования NIKKEN-V35.

«После того, как машина убирает растительность – саперы проходят территорию и обследуют ее с помощью металлодетекторов. Во время чего обнаруживают ручные гранаты, остатки артиллерийских снарядов, противопехотных мин», – объяснил Титаренко.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Кроме того, отметили в ГСЧС, данная машина еще и существенно ускоряет темпы разминирования на Харьковщине.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 11:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали, как специалисты расчищают заминированные территории возле ЛЭП.".