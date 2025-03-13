ГСЧС: 31 пожар тушили в экосистемах региона, есть погибшие из-за «прилетов»

Всего в течение суток у спасателей было 63 оперативных выезда, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Дважды пожарные выезжали на обследование территорий после вражеских обстрелов. Так в селе Гороховатка Изюмского района из-за «прилетов» погибли два человека, разрушен частный дом, а также поврежден автомобиль.

«В г. Чугуев после попадания вражеского БпЛА на территории гражданского предприятия повреждено административное здание, гараж и пять грузовых автомобилей. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.

Кроме того, уточнили спасатели, 31 пожар возник в экосистемах региона. Общая площадь возгорания – 22 гектара.