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ДСНС: 31 пожежу гасили в екосистемах регіону, є загиблі через “прильоти”

Події 08:23   13.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 31 пожежу гасили в екосистемах регіону, є загиблі через “прильоти”

Загалом протягом доби у рятувальників було 63 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Двічі пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів. Так у селі Гороховатка Ізюмського району через “прильоти” загинули двоє людей, зруйнований приватний будинок, а також пошкоджений автомобіль.

“У м. Чугуїв після влучання ворожого БпЛА на території цивільного підприємства пошкоджена адміністративна будівля, гараж та пʼять вантажних автомобілів. Без постраждалих”, – додали у ДСНС.

Крім того, уточнили рятувальники, 31 пожежа виникла в екосистемах регіону. Загальна площа займання – 22 гектари.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби у рятувальників було 63 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".