ДСНС: 31 пожежу гасили в екосистемах регіону, є загиблі через “прильоти”

Загалом протягом доби у рятувальників було 63 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Двічі пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів. Так у селі Гороховатка Ізюмського району через “прильоти” загинули двоє людей, зруйнований приватний будинок, а також пошкоджений автомобіль.

“У м. Чугуїв після влучання ворожого БпЛА на території цивільного підприємства пошкоджена адміністративна будівля, гараж та пʼять вантажних автомобілів. Без постраждалих”, – додали у ДСНС.

Крім того, уточнили рятувальники, 31 пожежа виникла в екосистемах регіону. Загальна площа займання – 22 гектари.