ДСНС: 31 пожежу гасили в екосистемах регіону, є загиблі через “прильоти”
Загалом протягом доби у рятувальників було 63 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Двічі пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів. Так у селі Гороховатка Ізюмського району через “прильоти” загинули двоє людей, зруйнований приватний будинок, а також пошкоджений автомобіль.
“У м. Чугуїв після влучання ворожого БпЛА на території цивільного підприємства пошкоджена адміністративна будівля, гараж та пʼять вантажних автомобілів. Без постраждалих”, – додали у ДСНС.
Крім того, уточнили рятувальники, 31 пожежа виникла в екосистемах регіону. Загальна площа займання – 22 гектари.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби у рятувальників було 63 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".