Десять атак росіян відбили на Харківщині українські військові – дані Генштабу
Про бої на Харківщині, обстріли та втрати окупантів повідомили вранці 13 березня у Генштабі ЗСУ.
На півночі Харківської області росіяни намагалися прорватися двічі у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині українські захисники відбили вісім атак ворога.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове”, – зазначили в Генштабі.
За даними ГШ, ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ понад п’ять тисяч разів, запустили 2283 дрони-камікадзе, скинули 150 КАБів.
Втрати ворога сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, обстріли та втрати окупантів повідомили вранці 13 березня у Генштабі ЗСУ.".