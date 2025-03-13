Десять атак росіян відбили на Харківщині українські військові – дані Генштабу

Про бої на Харківщині, обстріли та втрати окупантів повідомили вранці 13 березня у Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківської області росіяни намагалися прорватися двічі у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині українські захисники відбили вісім атак ворога.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове”, – зазначили в Генштабі.

За даними ГШ, ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ понад п’ять тисяч разів, запустили 2283 дрони-камікадзе, скинули 150 КАБів.

Втрати ворога сьогодні такі: