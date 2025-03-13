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Десять атак россиян отбили на Харьковщине украинские военные – данные Генштаба

Украина 08:10   13.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять атак россиян отбили на Харьковщине украинские военные – данные Генштаба

О боях на Харьковщине, обстрелах и потерях оккупантов сообщили утром 13 марта в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковской области россияне пытались прорваться дважды в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине украинские защитники отбили восемь атак врага.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово», – отметили в Генштабе.

По данным ГШ, ВС РФ обстреляли позиции ВСУ больше пяти тысяч раз, запустили 2283 дронов-камикадзе, сбросили 150 КАБов.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, обстрелах и потерях оккупантов сообщили утром 13 марта в Генштабе ВСУ.".