Допомагає японець: як сапери на Харківщині розміновують ЛЕП (фото, відео)

У ГУ ДСНС у Харківській області показали, як фахівці розчищають заміновані території біля ЛЕП.

“Працюємо на деокупованих територіях Харківської області, розміновуємо лінії електропередач, щоб у подальшому енергетики могли їх відновити та відновити постачання електроенергії в населені пункти”, – сказав начальник відділення механізованого розмінування ГУ ДСНС України в Харківської області Максим Титаренко.

Через це робота саперів значно ускладнюється – зростає ризик підривів через погану видимість. Вирішити цю проблему вдалося завдяки японській машині механізованого розмінування NIKKEN-V35.

“Після того, як машина прибирає рослинність – сапери проходять територію та обстежують її зо допомогою металодетекторів. Під час чого виявляють ручні гранати, залишки артилерійських снарядів, протипіхотних мін”, – пояснив Титаренко.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

Крім того, зазначили у ДСНС, ця машина ще й суттєво прискорює темпи розмінування на Харківщині.