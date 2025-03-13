Допомагає японець: як сапери на Харківщині розміновують ЛЕП (фото, відео)
У ГУ ДСНС у Харківській області показали, як фахівці розчищають заміновані території біля ЛЕП.
“Працюємо на деокупованих територіях Харківської області, розміновуємо лінії електропередач, щоб у подальшому енергетики могли їх відновити та відновити постачання електроенергії в населені пункти”, – сказав начальник відділення механізованого розмінування ГУ ДСНС України в Харківської області Максим Титаренко.
Через це робота саперів значно ускладнюється – зростає ризик підривів через погану видимість. Вирішити цю проблему вдалося завдяки японській машині механізованого розмінування NIKKEN-V35.
“Після того, як машина прибирає рослинність – сапери проходять територію та обстежують її зо допомогою металодетекторів. Під час чого виявляють ручні гранати, залишки артилерійських снарядів, протипіхотних мін”, – пояснив Титаренко.
Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області
Крім того, зазначили у ДСНС, ця машина ще й суттєво прискорює темпи розмінування на Харківщині.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, заминировали, лэп, розмінування;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС у Харківській області показали, як фахівці розчищають заміновані території біля ЛЕП.".