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Что находят саперы ГСЧС во время разминирования на Харьковщине

Общество 21:13   28.07.2025
Оксана Якушко
Что находят саперы ГСЧС во время разминирования на Харьковщине

Саперы разминируют ЛЭП в Чугуевском районе, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

В настоящее время на деоккупированных территориях Чугуевщины пиротехники ГСЧС работают над разминированием линий электропередач.

Они тщательно обследуют территории вдоль ЛЭП. Чаще всего в зарослях саперы находят ручные гранаты, обломки мин и снаряды калибра 30 мм.

Саперы доверяют только детекторам и двигаются медленно, шаг за шагом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 21:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы разминируют ЛЭП в Чугуевском районе, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".