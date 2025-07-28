Что находят саперы ГСЧС во время разминирования на Харьковщине
Саперы разминируют ЛЭП в Чугуевском районе, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
В настоящее время на деоккупированных территориях Чугуевщины пиротехники ГСЧС работают над разминированием линий электропередач.
Они тщательно обследуют территории вдоль ЛЭП. Чаще всего в зарослях саперы находят ручные гранаты, обломки мин и снаряды калибра 30 мм.
Саперы доверяют только детекторам и двигаются медленно, шаг за шагом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лэп, міни, мины, пиротехники, саперы;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 21:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы разминируют ЛЭП в Чугуевском районе, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".