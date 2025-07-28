Что находят саперы ГСЧС во время разминирования на Харьковщине

Саперы разминируют ЛЭП в Чугуевском районе, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

В настоящее время на деоккупированных территориях Чугуевщины пиротехники ГСЧС работают над разминированием линий электропередач.

Они тщательно обследуют территории вдоль ЛЭП. Чаще всего в зарослях саперы находят ручные гранаты, обломки мин и снаряды калибра 30 мм.

Саперы доверяют только детекторам и двигаются медленно, шаг за шагом.