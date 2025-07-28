Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова
Саранча Locusta migratoria. Фото: Animalia.bio
Спрогнозировать, куда завтра полетит саранча, трудно, признают энтомологи, но она не летит против ветра.
Многое зависит от направления ветра – стая вредителей не будет лететь против него, отмечает харьковский энтомолог Виктория Терехова.
Но при благоприятных условиях эти насекомые могут преодолеть до 200 км в сутки.
«Она (стая – прим. ред.) не будет рассеиваться по всей Украине – вредители держатся вместе. То есть стая будет двигаться туда, где будет кормовая база и куда ее направят благоприятные ветры. Насколько я вижу сейчас, вектор указывает, что стая, если будет двигаться примерно так же, как сейчас, сможет нас пройти и добраться до России. Есть и такой вариант», — отмечает энтомолог.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: саранча, харьковщина, энтомолог;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 19:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спрогнозировать, куда завтра полетит саранча, трудно, признают энтомологи, но она не летит против ветра.".