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Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова

Общество 19:08   28.07.2025
Оксана Якушко
Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова Саранча Locusta migratoria. Фото: Animalia.bio

Спрогнозировать, куда завтра полетит саранча, трудно, признают энтомологи, но она не летит против ветра.

Многое зависит от направления ветра – стая вредителей не будет лететь против него, отмечает харьковский энтомолог Виктория Терехова.

Но при благоприятных условиях эти насекомые могут преодолеть до 200 км в сутки.

«Она (стая – прим. ред.) не будет рассеиваться по всей Украине – вредители держатся вместе. То есть стая будет двигаться туда, где будет кормовая база и куда ее направят благоприятные ветры. Насколько я вижу сейчас, вектор указывает, что стая, если будет двигаться примерно так же, как сейчас, сможет нас пройти и добраться до России. Есть и такой вариант», — отмечает энтомолог.

Читайте также: Саранча в Харькове и области: стоит ли ожидать – энтомолог Терехова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 19:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спрогнозировать, куда завтра полетит саранча, трудно, признают энтомологи, но она не летит против ветра.".