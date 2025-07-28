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Біозброя: сарана може звернути до РФ – ентомолог з Харкова

Суспільство 19:08   28.07.2025
Оксана Якушко
Біозброя: сарана може звернути до РФ – ентомолог з Харкова

Спрогнозувати, куди завтра полетить сарана, важко, визнають ентомологи, але вона не летить проти вітру.

Багато залежить від напряму вітру – зграя шкідників не летітиме проти нього, зазначає харківський ентомолог Вікторія Терехова.

Але за сприятливих умов ці комахи можуть подолати до 200 км на добу.

«Вона (зграя – прим. ред.) не буде розсіюватися по всій Україні – шкідники тримаються купи. Тобто, зграя буде рухатися туди, де буде кормова база і куди їх спрямують сприятливі вітри. Наскільки я зараз бачу, вектор схожий на те, що зграя, якщо буде рухатися приблизно так само, зможе нас пройти та до Росії дійти. Тобто є і такий варіант», – зазначає ентомолог.

Читайте також: Сарана у Харкові та області: чи варто очікувати — ентомолог Терехова

Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спрогнозувати, куди завтра полетить сарана, важко, визнають ентомологи, але вона не летить проти вітру.".