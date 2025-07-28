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Що знаходять сапери ДСНС під час розмінування на Харківщині

Суспільство 21:13   28.07.2025
Оксана Якушко
Що знаходять сапери ДСНС під час розмінування на Харківщині

Сапери розмінують ЛЕП у Чугуївському районі, повідомила ДСНС у Харківській області.

Наразі на деокупованих територіях Чугуївщини піротехніки ДСНС працюють над розмінуванням ліній електропередач.

Сапери ретельно обстежують території вздовж ЛЕП. Найчастіше у хащах вони найчастіше знаходять ручні гранати, уламки мін і снаряди калібру 30 мм.

Сапери довіряють лише детекторам і рухаються повільно, крок за кроком.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 21:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери розмінують ЛЕП у Чугуївському районі, повідомила ДСНС у Харківській області.".