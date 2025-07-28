Що знаходять сапери ДСНС під час розмінування на Харківщині

Сапери розмінують ЛЕП у Чугуївському районі, повідомила ДСНС у Харківській області.

Наразі на деокупованих територіях Чугуївщини піротехніки ДСНС працюють над розмінуванням ліній електропередач.

Сапери ретельно обстежують території вздовж ЛЕП. Найчастіше у хащах вони найчастіше знаходять ручні гранати, уламки мін і снаряди калібру 30 мм.

Сапери довіряють лише детекторам і рухаються повільно, крок за кроком.