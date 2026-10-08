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Больше тысячи взрывоопасных предметов обезвредили на Харьковщине за неделю

Общество 11:50   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше тысячи взрывоопасных предметов обезвредили на Харьковщине за неделю

Специалисты обезвредили 1152 взрывоопасных предметов, а разминировали – более 138 гектаров Харьковщины. О результатах работы пиротехников ха неделю проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Таким образом, за прошедшую неделю в Харьковской области обследовали:

  • более 107 гектаров сельхозугодий;
  • почти 800 метров линий электропередач;
  • почти 3 гектара лесных угодий;
  • почти 200 метров газопроводов;
  • два километра участков автомобильных дорог;
  • разминировали 27 домовладений;
  • повторно подключили к электросети 17 987 абонентов.

«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – напомнил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты обезвредили 1152 взрывоопасных предметов, а разминировали – более 138 гектаров Харьковщины. ".