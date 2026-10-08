Больше тысячи взрывоопасных предметов обезвредили на Харьковщине за неделю
Специалисты обезвредили 1152 взрывоопасных предметов, а разминировали – более 138 гектаров Харьковщины. О результатах работы пиротехников ха неделю проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Таким образом, за прошедшую неделю в Харьковской области обследовали:
- более 107 гектаров сельхозугодий;
- почти 800 метров линий электропередач;
- почти 3 гектара лесных угодий;
- почти 200 метров газопроводов;
- два километра участков автомобильных дорог;
- разминировали 27 домовладений;
- повторно подключили к электросети 17 987 абонентов.
«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – напомнил начальник ХОВА.