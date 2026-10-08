Больше тысячи взрывоопасных предметов обезвредили на Харьковщине за неделю

Специалисты обезвредили 1152 взрывоопасных предметов, а разминировали – более 138 гектаров Харьковщины. О результатах работы пиротехников ха неделю проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Таким образом, за прошедшую неделю в Харьковской области обследовали:

более 107 гектаров сельхозугодий;

почти 800 метров линий электропередач;

почти 3 гектара лесных угодий;

почти 200 метров газопроводов;

два километра участков автомобильных дорог;

разминировали 27 домовладений;

повторно подключили к электросети 17 987 абонентов.

«Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности», – напомнил начальник ХОВА.