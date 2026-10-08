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Понад тисячу вибухонебезпечних предметів знешкодили на Харківщині за тиждень

Суспільство 11:50   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад тисячу вибухонебезпечних предметів знешкодили на Харківщині за тиждень

Фахівці знешкодили 1152 вибухонебезпечні предмети, а розмінували – понад 138 гектарів Харківщини. Про результати роботи піротехніків за тиждень проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Таким чином, за минулий тиждень на Харківщині обстежили:

  • понад 107 гектарів сільгоспугідь;
  • майже 800 метрів ліній електропередач;
  • майже 3 гектари лісових угідь;
  • майже 200 метрів газопроводів;
  • два кілометри ділянок автомобільних доріг;
  • розмінували 27 домоволодінь;
  • повторно підключили до електромережі 17 987 абонентів.

“Системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності”, – нагадав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати роботи піротехніків за тиждень проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.".