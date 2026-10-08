Понад тисячу вибухонебезпечних предметів знешкодили на Харківщині за тиждень
Фахівці знешкодили 1152 вибухонебезпечні предмети, а розмінували – понад 138 гектарів Харківщини. Про результати роботи піротехніків за тиждень проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Таким чином, за минулий тиждень на Харківщині обстежили:
- понад 107 гектарів сільгоспугідь;
- майже 800 метрів ліній електропередач;
- майже 3 гектари лісових угідь;
- майже 200 метрів газопроводів;
- два кілометри ділянок автомобільних доріг;
- розмінували 27 домоволодінь;
- повторно підключили до електромережі 17 987 абонентів.
“Системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області забезпечує Центр координації протимінної діяльності”, – нагадав начальник ХОВА.