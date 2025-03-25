Сегодня в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают жителей

О том, что сегодня на Харьковщине будет опасно, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В частности, синоптики предупреждают, что 25 марта в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. А именно – сильные порывы ветра.

«Днем 25 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – отметили эксперты.

Кроме того, в регионе объявлен I, желтый, уровень опасности.