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Сегодня в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают жителей

Погода 09:35   25.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают жителей

О том, что сегодня на Харьковщине будет опасно, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В частности, синоптики предупреждают, что 25 марта в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. А именно – сильные порывы ветра.

«Днем 25 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – отметили эксперты.

Кроме того, в регионе объявлен I, желтый, уровень опасности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что сегодня на Харьковщине будет опасно, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.".