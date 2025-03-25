Сегодня в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают жителей
О том, что сегодня на Харьковщине будет опасно, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.
В частности, синоптики предупреждают, что 25 марта в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. А именно – сильные порывы ветра.
«Днем 25 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – отметили эксперты.
Кроме того, в регионе объявлен I, желтый, уровень опасности.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что сегодня на Харьковщине будет опасно, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.".