Прогноз погоды на 25 марта в Харькове и области: днем будет идти дождь
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 25 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь.
Ветер юго-восточный↖️, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, днем 8 – 13° тепла.
Ночью небольшой, днем умеренный дождь🌧.
Ветер юго-восточный↖️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью 4 – 6° тепла, днем 9 – 11° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 20:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".