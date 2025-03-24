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Прогноз погоды на 25 марта в Харькове и области: днем ​​будет идти дождь

Погода 20:10   24.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 25 марта в Харькове и области: днем ​​будет идти дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 25 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшой дождь, днем ​​умеренный дождь.
Ветер юго-восточный↖️, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, днем ​​8 – 13° тепла.

Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь🌧.
Ветер юго-восточный↖️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью 4 – 6° тепла, днем ​​9 – 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 20:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".