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Прогноз погоди на 25 березня у Харкові та області: вдень дощитиме

Погода 20:10   24.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 25 березня у Харкові та області: вдень дощитиме

Прогноз погоди на завтра, 25 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями невеликий дощ🌧, вдень помірний дощ🌧.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 1 – 6° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

 

По місту: Вночі невеликий, вдень помірний дощ🌧.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 4 – 6° тепла, вдень 9 – 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 20:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".