Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають жителів

Про те, що сьогодні на Харківщині буде небезпечно, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, синоптики попереджають, що 25 березня в Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. А саме – сильні пориви вітру.

“Вдень 25 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.”, – зазначили експерти.

Крім того, у регіоні оголосили І, жовтий, рівень небезпеки.