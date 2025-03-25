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Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають жителів

Погода 09:35   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають жителів

Про те, що сьогодні на Харківщині буде небезпечно, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, синоптики попереджають, що 25 березня в Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. А саме – сильні пориви вітру.

“Вдень 25 березня  по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.”, – зазначили експерти.

Крім того, у регіоні оголосили І, жовтий, рівень небезпеки.

Читайте також: Прогноз погоди на 25 березня в Харкові та області: вдень дощитиме

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що сьогодні на Харківщині буде небезпечно, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.".