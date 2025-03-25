Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)

У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що в місті тимчасово закрили станцію метро “Тракторний завод” для обслуговування пасажирів.

Оновлено о 10:25. На комунальному підприємстві зазначили, що станцію вже відкрили для обслуговування пасажирів.

«Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі», – написали в КП “Харківський метрополітен”.

До цього в КП інформували, що станція не обслуговує пасажирів.

“Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції“, – пишуть у КП.

За інформацією власних джерел МГ “Об’єктив”, надійшло анонімне повідомлення про замінування станції. Наразі поліція проводить перевірку.

На комунальному підприємстві зазначили, що пізніше додатково оповістять мешканців про відновлення роботи станції.