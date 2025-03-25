Live
  • Вт 25.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.64
  • EUR 45.09

Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)

Події 10:25   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено) КП “Харківський метрополітен”

У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що в місті тимчасово закрили станцію метро “Тракторний завод” для обслуговування пасажирів.

Оновлено о 10:25. На комунальному підприємстві зазначили, що станцію вже відкрили для обслуговування пасажирів.

«Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі», – написали в КП “Харківський метрополітен”.

До цього в КП інформували, що станція не обслуговує пасажирів.

Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції“, – пишуть у КП.

За інформацією власних джерел МГ “Об’єктив”, надійшло анонімне повідомлення про замінування станції. Наразі поліція проводить перевірку.

На комунальному підприємстві зазначили, що пізніше додатково оповістять мешканців про відновлення роботи станції.

Читайте також: Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають жителів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
25.03.2025, 10:25
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
24.03.2025, 06:00
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають жителів
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – про що попереджають жителів
25.03.2025, 09:35
Новини Харкова – головне за 25 березня: 99 пожеж в екосистемах, удар по місту
Новини Харкова – головне за 25 березня: 99 пожеж в екосистемах, удар по місту
25.03.2025, 10:02
Сьогодні 25 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 березня: яке свято та день в історії
25.03.2025, 06:00
«Приліт» у Харкові, масований обстріл Ізюма: Синєгубов про атаки БпЛА
«Приліт» у Харкові, масований обстріл Ізюма: Синєгубов про атаки БпЛА
25.03.2025, 08:38

Новини за темою:

11:14
Допомагає японець: як сапери на Харківщині розміновують ЛЕП (фото, відео)
16:39
У місті на Харківщині надійшло повідомлення про замінування мерії
11:29
Друкують на 3D-принтері: ворог почав використовувати нові протипіхотні міни

Ви читали новину: «Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що в місті тимчасово закрили станцію метро “Тракторний завод” для обслуговування пасажирів.".