Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що в місті тимчасово закрили станцію метро “Тракторний завод” для обслуговування пасажирів.
Оновлено о 10:25. На комунальному підприємстві зазначили, що станцію вже відкрили для обслуговування пасажирів.
«Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі», – написали в КП “Харківський метрополітен”.
До цього в КП інформували, що станція не обслуговує пасажирів.
“Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції“, – пишуть у КП.
За інформацією власних джерел МГ “Об’єктив”, надійшло анонімне повідомлення про замінування станції. Наразі поліція проводить перевірку.
На комунальному підприємстві зазначили, що пізніше додатково оповістять мешканців про відновлення роботи станції.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 10:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що в місті тимчасово закрили станцію метро “Тракторний завод” для обслуговування пасажирів.".