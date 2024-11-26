У місті на Харківщині надійшло повідомлення про замінування мерії
До Лозівської міської ради надійшло повідомлення про замінування будівлі.
«На електронну пошту Лозівської міської ради надійшло повідомлення про замінування будівлі. Залучені всі необхідні служби», – повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заминировали, Лозовая, мерія;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 16:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Лозівської міської ради надійшло повідомлення про замінування будівлі.".