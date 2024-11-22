«Мінував» обленерго у Харкові через відключення світла: підозрюють чоловіка
У Харкові затримали 29-річного чоловіка, який, за даними слідства, двічі повідомляв про «замінування» будівлі обленерго.
Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, 21 листопада близько 13:00 фігурант написав листа на офіційну електронну пошту АТ «Харківобленерго», де повідомив, що будівля підприємства нібито замінована. Також він додатково написав: «не скасуєте відключення світла – злетите у повітря».
«На цьому чоловік не зупинився. Через пів години він вже подзвонив до «гарячої лінії» Харківобленерго і повідомив про замінування. Це привело до дезорганізації функціонування установи та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення», – зазначили правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, яке загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 259 ККУ). Якщо його провину доведуть, фігуранту «світить» від чотирьох до восьми років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", заминировал, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 29-річного чоловіка, який, за даними слідства, двічі повідомляв про «замінування» будівлі обленерго.".