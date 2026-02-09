Канашевич сообщает о «прилетах» в Купянской громаде
Фото: Андрей Канашевич/Facebook
Об оперативной ситуации в районе, сообщил утром 9 февраля глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
Так утром 9 февраля «прилетело» по селу Ивановка Шевченковской громады. На улице Новоивановской зафиксировали удар БпЛА типа «Молния». Информации о разрушениях и пострадавших не было.
«По информации Купянского РУ Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за прошедшие сутки подразделения ГСЧС осуществляли выезд для тушения пожара в с. Гетьмановка, Шевченковской громады», – написал глава районной администрации.
Читайте также: Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Андрей Канашевич, канашевич, купянск, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Канашевич сообщает о «прилетах» в Купянской громаде», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 11:03;