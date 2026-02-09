Канашевич сообщает о «прилетах» в Купянской громаде

Об оперативной ситуации в районе, сообщил утром 9 февраля глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Так утром 9 февраля «прилетело» по селу Ивановка Шевченковской громады. На улице Новоивановской зафиксировали удар БпЛА типа «Молния». Информации о разрушениях и пострадавших не было.

«По информации Купянского РУ Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за прошедшие сутки подразделения ГСЧС осуществляли выезд для тушения пожара в с. Гетьмановка, Шевченковской громады», – написал глава районной администрации.