«Есть определенные проблемы с эвакуацией»: людей из Купянска вывозят ВСУ и СБУ
Ситуация в Купянске и Купянском районе Харьковской области существенных изменений не претерпела, сообщил в эфире нацмарафона глава РВА Андрей Канашевич.
«Последние месяцы она примерно одинакова и в контексте обстрелов, и в контексте разрушений. Сегодня у нас за сутки под обстрелами были не только Купянск, но и Великий Бурлук, населенные пункты Шевченковской и Кондрашовской громад. Безусловно, Купянск находится под активными обстрелами: и управляемые авиабомбы, и артиллерия. Враг применяет весь спектр вооружения, которое у него есть», — сообщил Канашевич.
В Купянске — на левом и правом берегах — остаются 470 человек. Это разные люди: в основном категория 60+, но есть и молодежь.
«Они остаются в достаточно ужасных условиях, но здесь проблема связана с тем, что в связи с постоянными обстрелами и активным использованием FPV-дронов по Купянску есть определенные проблемы с эвакуацией. Там, где удается организовать такую эвакуацию при поддержке ВСУ, СБУ, полиции, безусловно, мы пытаемся их вывозить. Мы видим, что после того, как появляются такие возможности по эвакуации, люди безоговорочно соглашаются и уезжают. Но, безусловно, есть те места по Купянску, где пока осуществлять такую эвакуацию еще достаточно рискованно и есть определенная проблематика. Тем не менее видим, что участились обращения, поскольку ситуация немного исправилась, и есть возможность ВСУ более тщательно отработать по городу, по застройке, выявить гражданских и уже по возможности провести такую эвакуацию», — пояснил Канашевич.
По его словам, в периоды морозов жители Купянска ищут возможности укрыться от обстрелов и согреться в подвалах помещений, где ранее работали пункты обогрева и пункты несокрушимости с буржуйками и запасами воды.
