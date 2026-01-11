Россияне продолжают попытки инфильтрации на Харьковщине: дает ли это что-то

Ни на одном из участков фронта в Харьковской области военные РФ 10 января продвижения не имели, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

ISW дал оценку геолокационным кадрам, опубликованным 9 и 10 января. На них украинские войска наносят удары по занятым россиянами зданиям на юге и юго-востоке Волчанска. Операции военных РФ по проникновению, отмечают аналитики, на данный момент не изменили контроль над территорией или передний край боевой зоны.

Также аналитики проанализировали опубликованные 9 января геолокационные кадры, на которых украинские войска атакуют российского солдата, действующего вдоль дороги Купянск-Чугуев на севере Купянска. Эти попытки военных РФ инфильтрироваться также не повлияли на контроль над территорией, отмечают в ISW.

9 января российский военный блогер заявил, что заявления РФ о продвижении в Подолах на Купянщине преувеличены, сообщали в американском Институте изучения войны накануне.