Россияне продолжают попытки инфильтрации на Харьковщине: дает ли это что-то

Фронт 13:05   11.01.2026
Елена Нагорная
Россияне продолжают попытки инфильтрации на Харьковщине: дает ли это что-то

Ни на одном из участков фронта в Харьковской области военные РФ 10 января продвижения не имели, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

ISW дал оценку геолокационным кадрам, опубликованным 9 и 10 января. На них украинские войска наносят удары по занятым россиянами зданиям на юге и юго-востоке Волчанска. Операции военных РФ по проникновению, отмечают аналитики, на данный момент не изменили контроль над территорией или передний край боевой зоны.

Также аналитики проанализировали опубликованные 9 января геолокационные кадры, на которых украинские войска атакуют российского солдата, действующего вдоль дороги Купянск-Чугуев на севере Купянска. Эти попытки военных РФ инфильтрироваться также не повлияли на контроль над территорией, отмечают в ISW.

9 января российский военный блогер заявил, что заявления РФ о продвижении в Подолах на Купянщине преувеличены, сообщали в американском Институте изучения войны накануне.

Читайте также: Семь человек погибли в центре Харькова 2 января — поисковые работы завершили

Автор: Елена Нагорная
