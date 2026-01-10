Live

Росблогеры просят РФ остановить тактику «поднятия флагов» на Харьковщине – ISW

Фронт 07:08   10.01.2026
Виктория Яковенко
Росблогеры просят РФ остановить тактику «поднятия флагов» на Харьковщине – ISW Карта ISW

9 января российский военный блогер отметил, что заявления РФ о продвижении в Подолах на Купянщине преувеличены, сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Также он призвал российские войска прекратить тактику «поднятия флагов», поскольку она обходится дорого, отметили аналитики.

«Россия все чаще полагается на видеозаписи, демонстрирующие поднятие российских флагов, чтобы заявлять об ошибочном продвижении в районах, где российские войска проводили небольшие групповые операции по проникновению и не создавали постоянных позиций», — добавили в ISW.

Также аналитики со ссылкой на украинский полк беспилотных систем сообщили, что СОУ отбили штурм РФ с использованием одной боевой машины и танка в направлении Купянска.

По данным ISW, у врага нет продвижений ни на Купянском, ни на Боровском направлениях, ни на севере региона.

Напомним, ранее в Институте изучения войны рассказали, что зафиксировали на геолокационных кадрах оккупантов, размахивавших флагом РФ в Подолах – населенном пункте, расположенном к востоку от Купянска. Аналитики объяснили, что это была миссия по проникновению, которая все же не изменила линию фронта в этой части области – новые территории россияне так и не смогли захватить.

Читайте также: Летчику и разведчику. В Харькове увековечили память погибших воинов (фото)

Автор: Виктория Яковенко
