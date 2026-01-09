ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было
В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что зафиксировали на геолокационных кадрах оккупантов, которые размахивали флагом РФ в Подолах – населенном пункте, расположенном на востоке от Купянска.
Аналитики объяснили, что это было миссией по проникновению, которая все же не изменила линию фронта в этой части области – новые территории россияне так и не смогли захватить.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Песчаного», – отметили в Институте изучения войны.
Также фейковыми оказались и сообщения россиян о якобы продвижении ВС РФ вблизи Новой Кругляковки на Боровском направлении, а также на севере области – в Лимане и Волчанских Хуторах.
«Российские войска 7 и 8 января продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районах Зеленого, Бугроватки, Вильчи, Волчанска, Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Тихого, а также в направлении Тернового и Графского», – добавили в ISW.
