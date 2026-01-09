Live

ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было

Украина 07:38   09.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было

В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что зафиксировали на геолокационных кадрах оккупантов, которые размахивали флагом РФ в Подолах – населенном пункте, расположенном на востоке от Купянска. 

Аналитики объяснили, что это было миссией по проникновению, которая все же не изменила линию фронта в этой части области – новые территории россияне так и не смогли захватить.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Песчаного», – отметили в Институте изучения войны.

Также фейковыми оказались и сообщения россиян о якобы продвижении ВС РФ вблизи Новой Кругляковки на Боровском направлении, а также на севере области – в Лимане и Волчанских Хуторах.

«Российские войска 7 и 8 января продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районах Зеленого, Бугроватки, Вильчи, Волчанска, Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Тихого, а также в направлении Тернового и Графского», – добавили в ISW.

Читайте также: Как усилить ПВО в Харькове – Терехов о взаимодействии с военными

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

08.01.2026
ISW: 40 россиян пропали без вести на севере в 2026 году, а ВСУ освободили села
07.01.2026
Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW
06.01.2026
Есть успехи: эксперты ISW проанализировали продвижение ВСУ на Купянщине
31.12.2025
Успехи СОУ в Купянске, в РФ жалуются на погоду – ISW
30.12.2025
О продвижении возле Казачьей Лопани заявили в РФ — ISW не подтверждает


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 07:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что зафиксировали на геолокационных кадрах оккупантов, которые размахивали флагом РФ в Подолах ".