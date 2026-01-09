ISW: військові РФ розмахували триколором у Подолах на Куп’янщині – що це було
В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що зафіксували на геолокаційних кадрах окупантів, які розмахували прапором РФ у Подолах – населеному пункті, розташованому на сході від Куп’янська.
Аналітики пояснили, що це було місією з проникнення, яка все ж таки не змінила лінію фронту в цій частині області – нові території росіяни так і не змогли захопити.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний схід від Піщаного”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також фейковими виявились і повідомлення росіян про нібито просування ЗС РФ поблизу Нової Кругляківки на Борівському напрямку, а також на півночі області – у Лимані та Вовчанських Хуторах.
“Російські війська 7 та 8 січня продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районах Зеленого, Бугруватки, Вільчі, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці, Тихого, а також у напрямку Тернової та Графського”, – додали в ISW.
Новини за темою:
