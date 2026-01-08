Live

Як посилити ППО в Харкові – Терехов про взаємодію з військовими

Суспільство 19:17   08.01.2026
Оксана Якушко
Як посилити ППО в Харкові – Терехов про взаємодію з військовими Фото: Харківська міськрада

В етері Радіо NV мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що ППО можна посилити, якщо цю проблему вирішуватимуть разом військові, науковці та влада.

«ППО – це дуже важливе питання: для захисту наших ТЕЦ, генеруючих компаній, трансформаторних підстанцій, критичної інфраструктури. Нам його дійсно не вистачає. І наближеність до кордону з РФ теж є, її нікуди не подінеш. Якщо казати щодо ракет, якими нас обстрілювали від початку війни – це були переважно С-300/С-400, які долітають до Харкова за 59 секунд. Ви розумієте, що ніяка ППО тут не спрацює. І потрібно це чітко розуміти. Зараз росіяни б’ють по нам і «шахедами», і балістикою. Так, є певний термін часу, щоб ППО спрацювала. Але його не вистачає сьогодні, і це насправді проблема», – розповів Терехов.

Він зазначив, що місто має дуже плідну співпрацю з українськими військовими стосовно «шахедів» і БпЛА. Зі свого боку муніципалітет підтримує захисників, виділяє їм субвенції з міського бюджету.

«Якийсь відсоток «шахедів» вони збивають. Але ми бачимо, що дуже багато, на жаль, долітає до Харкова. І це, безумовно, проблема, над якою потрібно працювати всім разом – і нашим військовим, і нашим науковцям, і нам, як органам місцевого самоврядування», – поділився думкою міський голова Харкова.

Автор: Оксана Якушко
