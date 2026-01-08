Live

Как усилить ПВО в Харькове – Терехов о взаимодействии с военными

Общество 19:17   08.01.2026
Оксана Якушко
Как усилить ПВО в Харькове – Терехов о взаимодействии с военными Фото: Харьковский горсовет

В эфире Радио NV мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что ПВО можно усилить, если эту проблему будут решать вместе военные, ученые и власть.

«ПВО – это очень важный вопрос: для защиты наших ТЭЦ, генерирующих компаний, трансформаторных подстанций, критической инфраструктуры. Нам действительно его не хватает. И приближенность к границе с РФ тоже есть, ее никуда не денешь. Если говорить о ракетах, которыми нас обстреливали с начала войны – это были преимущественно С-300/С-400, долетающие в Харьков за 59 секунд. Вы понимаете, что никакая ПВО здесь не сработает. Сейчас россияне бьют по нам и «шахедами», и баллистикой. Да, есть определенный срок времени, чтобы ПВО сработало. Но его не хватает сегодня, и это действительно проблема», — рассказал Терехов.

Он отметил, что у города очень плодотворное сотрудничество с украинскими военными в отношении «шахедов» и БпЛА. Со своей стороны муниципалитет поддерживает защитников, выделяет им субвенции из городского бюджета.

«Некий процент «шахедов» они сбивают. Но мы видим, что очень много, к сожалению, долетает до Харькова. И это, безусловно, проблема, над которой нужно работать всем вместе – и нашим военным, и нашим ученым, и нам как органам местного самоуправления», — поделился мнением городской голова Харькова.

Автор: Оксана Якушко
