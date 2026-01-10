Live

Росблогери просять РФ зупинити тактику «підняття прапорів» на Харківщині – ISW

Фронт 07:08   10.01.2026
Вікторія Яковенко
Росблогери просять РФ зупинити тактику «підняття прапорів» на Харківщині – ISW

9 січня російський військовий блогер зазначив, що заяви РФ про просування у Подолах на Куп’янщині перебільшені, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Також він закликав російські війська припинити тактику «підняття прапорів», оскільки вона обходиться дорого, зазначили аналітики.

«Росія все частіше покладається на відеозаписи, що демонструють підняття російських прапорів, щоб заявляти про помилкове просування в районах, де російські війська проводили невеликі групові операції з проникнення та не створювали постійних позицій», – додали в ISW.

Також аналітики, з посиланням на український полк безпілотних систем, повідомили, що СОУ відбили штурм РФ з використанням однієї бойової машини та танка у напрямку Куп’янська.

За даними ISW, ворог немає просувань ані на Куп’янському, ані на Борівському напрямках, ані на півночі регіону.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповіли, що зафіксували на геолокаційних кадрах окупантів, які розмахували прапором РФ у Подолах – населеному пункті, розташованому на сході від Куп’янська. Аналітики пояснили, що це було місією з проникнення, яка все ж таки не змінила лінію фронту в цій частині області – нові території росіяни так і не змогли захопити.

Автор: Вікторія Яковенко
