Льотчику та розвіднику. У Харкові увічнили пам’ять загиблих воїнів (фото)
У ліцеях №85 та №163 в Індустріальному районі відкрили меморіальні дошки на честь полеглих захисників Дмитра Кокоріна та Данила Отрощенка.
У Харківській міськраді розповіли, що Дмитро Кокорін обіймав посаду льотчика-штурмана вертольота. Він загинув у травні 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Данило Отрощенко був розвідником. Загинув у листопаді 2023 року на Херсонщині після поранення. Посмертно відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У заходах взяли участь представники районної адміністрації, рідні героїв, побратими, друзі, вчителі, місцеві мешканці.
Нагадаємо, колишню вулицю Третю у Новобаварському районі перейменували на вулицю Артема Костирі. Таке рішення ухвалили депутати Харківської міської ради 19 грудня на позачерговій сесії. Артем Костиря –колишній начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області. Він загинув під час виконання службових обов’язків у липні 2024 року.
