У Харкові та області почалися аварійні відключення світла
Фото: АТ “Харківобленерго”
Для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області застосовують аварійні відключення, пишуть в АТ «Харківобленерго».
Там додали, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Енергетики нагадали споживачам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.
«Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання», – звернулись в обленерго.
Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Київ та Львівщину. Масований обстріл вже прокоментували у Міноборони РФ. Ворог написав, що «цели удара достигнуты», пояснивши, що це була відповідь за нібито обстріл Україною резиденції президента Путіна в Новгородській області 29 грудня минулого року.
Читайте також: «Новий рівень загрози»: Львівщину атакував «Орєшнік», скликають Радбез ООН
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные отключения, новини Харкова, світло, Харківобленерго;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові та області почалися аварійні відключення світла», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 14:02;