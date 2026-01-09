Live

У Харкові та області почалися аварійні відключення світла

09.01.2026
Вікторія Яковенко
Для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області застосовують аварійні відключення, пишуть в АТ «Харківобленерго».

Там додали, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики нагадали споживачам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

«Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання», – звернулись в обленерго.

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Київ та Львівщину. Масований обстріл вже прокоментували у Міноборони РФ. Ворог написав, що «цели удара достигнуты», пояснивши, що це була відповідь за нібито обстріл Україною резиденції президента Путіна в Новгородській області 29 грудня минулого року.

Автор: Вікторія Яковенко
