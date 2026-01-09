В Харькове и области начались аварийные отключения света

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области применяют аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Там добавили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Энергетики напомнили потребителям, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная.

«Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – обратились в облэнерго.

Напомним, в эту ночь РФ атаковала Киев и Львовщину. Массированные обстрелы уже прокомментировали в Минобороны РФ. Враг написал, что «цели удара достигнуты», объяснив, что это был ответ за якобы обстрел Украиной резиденции президента Путина в Новгородской области 29 декабря прошлого года.