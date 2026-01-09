Live

В Харькове и области начались аварийные отключения света

Общество 14:02   09.01.2026
Виктория Яковенко
В Харькове и области начались аварийные отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области применяют аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Там добавили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Энергетики напомнили потребителям, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная.

«Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – обратились в облэнерго.

Напомним, в эту ночь РФ атаковала Киев и Львовщину. Массированные обстрелы уже прокомментировали в Минобороны РФ. Враг написал, что «цели удара достигнуты», объяснив, что это был ответ за якобы обстрел Украиной резиденции президента Путина в Новгородской области 29 декабря прошлого года.

Читайте также: «Новый уровень угрозы»: Львовщину атаковал «Орешник», созывают Совбез ООН

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

08.01.2026
На Харьковщине – аварийные отключения света, действуют и почасовые графики
06.01.2026
В Харькове и области начались аварийные отключения света
29.12.2025
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально
26.12.2025
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
18.12.2025
Сколько семей в Харьковской области сегодня без света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове и области начались аварийные отключения света», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 14:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области применяют аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".