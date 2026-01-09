Live

«Новый уровень угрозы»: Львовщину атаковал «Орешник», созывают Совбез ООН

Происшествия 12:23   09.01.2026
Виктория Яковенко
«Новый уровень угрозы»: Львовщину атаковал «Орешник», созывают Совбез ООН Фото иллюстративное/ Вадим Беликов

В ночь на 9 января РФ нанесла удар по Львовщине баллистической ракетой. В Воздушных силах ВСУ заявили, что атаковали оккупанты из полигона Капустин Яр. Мониторинговые каналы писали, что оттуда россияне запустили «Орешник».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности Орешник, а также 22 крылатые ракеты.

«Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей», – написал президент.

Мэр Львова Андрей Садовой подчеркнул: город впервые в истории понес удар баллистической ракетой.

«Когда атакуют Львов, включается сирена, мы знаем, что есть время, пока ракеты или дроны долетят до Львова. На этот раз все было максимально быстро, мощные взрывы. И только после взрывов мы получили информацию, что это была баллистика – 13 тысяч километров в час. Наши враги говорят, что это «Орешник». Я не знаю, как классифицируется эта ракета, но это конечно страшно, потому что это живые люди. Это новый уровень угрозы — не только для Украины, но и безопасности Европы», — отметил Садовой.

Видео: Андрей Садовой

На удар отреагировал и министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети «Х».

«Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемый «Орешник», против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытаниям для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», – говорится в сообщении.

Сибига назвал «абсурдным» то, что россияне пытаются оправдать удар «атакой на резиденцию Путина», которой никогда не было.

«Мы будем инициировать международные действия – срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», – написал Сибига.

Напомним, в эту ночь РФ атаковала Киев и Львовщину. Массированные обстрелы уже прокомментировали в Минобороны РФ. Враг написал, что «цели удара достигнуты», объяснив, что это был ответ за якобы обстрел Украиной резиденции президента Путина в Новгородской области 29 декабря прошлого года.

Автор: Виктория Яковенко
