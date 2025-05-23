Враг ударил баллистикой по Одессе: есть погибший и раненые

Днем 23 мая в Одессе раздалось несколько взрывов. Известно, что армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала портовую инфраструктуру.

«В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Еще восемь человек получили ранения, из них четверо – в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести и еще двое – получили незначительные телесные повреждения», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что всего за время полномасштабного вторжения РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов. Пострадали 106 человек.