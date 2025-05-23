Враг ударил баллистикой по Одессе: есть погибший и раненые
Фото: Алексей Кулеба
Днем 23 мая в Одессе раздалось несколько взрывов. Известно, что армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала портовую инфраструктуру.
«В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Еще восемь человек получили ранения, из них четверо – в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести и еще двое – получили незначительные телесные повреждения», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что всего за время полномасштабного вторжения РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов. Пострадали 106 человек.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: баллистика, Одесса, погиб, ракета;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 23 мая в Одессе раздалось несколько взрывов. Известно, что армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала портовую инфраструктуру.".