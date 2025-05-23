Live
  • Пт 23.05.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Враг ударил баллистикой по Одессе: есть погибший и раненые

Происшествия 16:23   23.05.2025
Виктория Яковенко
Враг ударил баллистикой по Одессе: есть погибший и раненые Фото: Алексей Кулеба

Днем 23 мая в Одессе раздалось несколько взрывов. Известно, что армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала портовую инфраструктуру.

«В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Еще восемь человек получили ранения, из них четверо – в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести и еще двое – получили незначительные телесные повреждения», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что всего за время полномасштабного вторжения РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов. Пострадали 106 человек.

Читайте также: Как война повлияла на природу Харьковщины — что уже известно ученым

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
23.05.2025, 07:44
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, обстрел Чугуева
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, обстрел Чугуева
23.05.2025, 16:30
Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)
Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)
23.05.2025, 16:45
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
23.05.2025, 10:59
Враг ударил баллистикой по Одессе: есть погибший и раненые
Враг ударил баллистикой по Одессе: есть погибший и раненые
23.05.2025, 16:23
Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
23.05.2025, 16:48

Новости по теме:

20:24
Среди 14 погибших шесть детей: россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу
09:34
Утром РФ ракетами атаковала Кривой Рог: известно о погибшей и пострадавших
13:29
РФ атаковала Кривой Рог: летела баллистика, погибшие и пострадавшие (видео)
22:05
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
08:03
В Харькове слышны взрывы, неоднократно звучит тревога

Вы читали новость: «Враг ударил баллистикой по Одессе: есть погибший и раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 23 мая в Одессе раздалось несколько взрывов. Известно, что армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала портовую инфраструктуру.".