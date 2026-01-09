«Новий рівень загрози»: Львівщину атакував «Орєшнік», скликають Радбез ООН
У ніч на 9 січня РФ завдала удару по Львівщині балістичною ракетою. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що атакували окупанти з полігону Капустин Яр. Моніторингові канали писали, що звідти росіяни запустили «Орєшнік».
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети.
«Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей», – написав президент.
Мер Львова Андрій Садовий підкреслив: місто вперше в історії зазнало удару балістичною ракетою.
«Коли атакують Львів, включається сирена, ми знаємо, що є якийсь час, поки ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко, дуже потужні вибухи. І тільки після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика – 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги кажуть, що це «Орєшнік». Я не знаю, як класифікується ця ракета, але це звичайно є страшно, тому що це живі люди. Це новий рівень загрози — не лише для України, а й для безпеки Європи», – зазначив Садовий.
На удар відреагував і міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі «Х».
«Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану «Орєшнік», проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії», – йдеться у повідомленні.
Сибіга назвав «абсурдним» те, що росіяни намагаються виправдати удар «атакою на резиденцію Путіна», якої ніколи не було.
«Ми ініціюватимемо міжнародні дії – термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ», – написав Сибіга.
Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Київ та Львівщину. Масований обстріл вже прокоментували у Міноборони РФ. Ворог написав, що «цели удара достигнуты», пояснивши, що це була відповідь за нібито обстріл Україною резиденції президента Путіна в Новгородській області 29 грудня минулого року.
