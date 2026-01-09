У Києві четверо загиблих, серед них медик: у РФ пишуть, що “цели достигнуты”

Пізно ввечері 8 січня у Києві почала працювати ППО. Мер Віталій Кличко попередив: росіяни вже випустили на столицю близько 15 БпЛА, які кружляють над містом.

Ближче до опівночі зафіксували перші «прильоти». Кличко уточнив, що спалахнув будинок у Печерському районі Києва.

Протягом наступної години мер та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляли про вибухи та удари по місту. Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури, почалися пожежі. Вже о 01:37 стало відомо, що через “прильоти” постраждали четверо людей.

“Трьом медики надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували”, – уточнив Кличко.

О 02:19 Ткаченко поінформував про одного загиблого. А за кілька хвилин кількість жертв зросла.

“Вже двоє загиблих. Підтверджено”, – написав Ткаченко.

Незабаром Віталій Кличко повідомив про повторне влучення БпЛА по житловому будинку. Під ударом опинилися медики, які приїхали надавати допомогу постраждалим.

“Загинув один медик і є поранені медпрацівники”, – уточнив міський голова.

Пізніше стало відомо, що трьох медиків госпіталізували, а у місті почалися проблеми з електро- та водопостачанням. Станом на 04:40 було відомо про чотирьох загиблих та 19 постраждалих. 14 людей госпіталізовані.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації повідомили про перебої з гарячою водою та теплопостачанням. Електротранспорт замінили на автобуси, а також частково зупинилося метро.

Також дісталося Львівщині. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розповів про удар по об’єкту критичної інфраструктури. Інформації про руйнування будинків та постраждалих немає. Проте він передав, що почалися проблеми із газопостачанням у селі Рудно.

“Газ відключили через систему захисту в Рудно. Тимчасово без газу залишилося 376 споживачів. Аварії немає – система спрацювала правильно, через ударну хвилю. Газ подадуть відразу після перевірки обладнання”, – підкреслив Зінкевич.

Масований обстріл України вже прокоментували у Міноборони РФ. Ворог написав, що “цели удара достигнуты”, пояснивши, що це була відповідь за нібито обстріл Україною резиденції президента Путіна в Новгородській області 29 грудня минулого року.