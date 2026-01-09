Били БпЛА: Синєгубов повідомив про удари по Барвінковому
Вранці 9 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Ізюмському району.
Внаслідок ударів загиблих та постраждалих немає, зазначив Синєгубов. Росіяни били по регіону таким озброєнням:
- двома БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”.
Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджена залізнична інфраструктура – ворог атакував місто Барвінкове.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 12 атак противника зупинили українські захисники на Харківщині. Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Вільчі та Фиголівки. Стільки ж, шість боїв було і на Куп’янському напрямку. Ворог атакував біля Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки. Про це проінформував Генштаб ЗСУ.
Читайте також: ISW: військові РФ розмахували триколором у Подолах на Куп’янщині – що це було
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Били БпЛА: Синєгубов повідомив про удари по Барвінковому», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 08:49;