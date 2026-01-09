Live

Били БпЛА: Синєгубов повідомив про удари по Барвінковому

Події 08:49   09.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 9 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Ізюмському району. 

Внаслідок ударів загиблих та постраждалих немає, зазначив Синєгубов. Росіяни били по регіону таким озброєнням:

  • двома БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”.

Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджена залізнична інфраструктура – ворог атакував місто Барвінкове.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 12 атак противника зупинили українські захисники на Харківщині. Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Вільчі та Фиголівки. Стільки ж, шість боїв було і на Куп’янському напрямку. Ворог атакував біля Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки. Про це проінформував Генштаб ЗСУ.

Читайте також: ISW: військові РФ розмахували триколором у Подолах на Куп’янщині – що це було

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
