Генштаб: 12 атак противника зупинили українські захисники на Харківщині
Про те, як минула доба на Харківщині, поінформував вранці 9 січня Генштаб ЗСУ.
Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Вільчі та Фиголівки.
Стільки ж, шість боїв, було і на Куп’янському напрямку. Ворог атакував біля Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 – з реактивних систем залпового вогню“, – повідомили у ГШ.
Втрати ворога на сьогодні такі:
9 Січня 2026 в 08:12