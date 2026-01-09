Live

Генштаб: 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине

Украина 08:12   09.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
О том, как прошли сутки в Харьковской области, проинформировал утром 9 января Генштаб ВСУ. 

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Вильчи и Фиголовки.

Столько же, шесть боев, было и на Купянском направлении. Враг атаковал около Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и произвели 4042 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 из реактивных систем залпового огня», – сообщили в ГШ.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
