Генштаб: 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине
О том, как прошли сутки в Харьковской области, проинформировал утром 9 января Генштаб ВСУ.
Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Вильчи и Фиголовки.
Столько же, шесть боев, было и на Купянском направлении. Враг атаковал около Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и произвели 4042 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 из реактивных систем залпового огня», – сообщили в ГШ.
Потери врага на сегодняшний день следующие:
Читайте также: ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Генштаб: 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 08:12;