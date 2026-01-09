Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково

Утром 9 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Изюмскому району.

В результате ударов погибших и пострадавших нет, отметил Синегубов. Россияне били по региону таким вооружением:

двумя БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет».

В результате обстрелов в Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура – враг атаковал Барвенково.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине. Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Вильчи и Фиголовки. Столько же, шесть боев, было и на Купянском направлении. Враг атаковал около Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.