Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково
Утром 9 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Изюмскому району.
В результате ударов погибших и пострадавших нет, отметил Синегубов. Россияне били по региону таким вооружением:
- двумя БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет».
В результате обстрелов в Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура – враг атаковал Барвенково.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине. Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Вильчи и Фиголовки. Столько же, шесть боев, было и на Купянском направлении. Враг атаковал около Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.
Читайте также: ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 08:49;