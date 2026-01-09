Live

Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково

Происшествия 08:49   09.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково

Утром 9 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Изюмскому району. 

В результате ударов погибших и пострадавших нет, отметил Синегубов. Россияне били по региону таким вооружением:

  • двумя БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет».

В результате обстрелов в Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура – враг атаковал Барвенково.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине. Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Вильчи и Фиголовки. Столько же, шесть боев, было и на Купянском направлении. Враг атаковал около Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.

Читайте также: ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

09.01.2026
Генштаб: 12 атак противника остановили украинские защитники на Харьковщине
09.01.2026
ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было
08.01.2026
В полиции показали последствия атак РФ в Купянском районе
08.01.2026
Сутки прошли относительно спокойно – Синегубов о ситуации в регионе
08.01.2026
Почти три десятка боев было на Харьковщине – где наступали россияне


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 08:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Изюмскому району. ".